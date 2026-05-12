ドジャースの大谷翔平投手（３１）の打撃不振が深刻だ。打者として出場した今月の８試合で３１打数４安打、０本塁打、３打点、打率１割２分９厘、出塁率２割５分、長打率１割６分１厘、ＯＰＳ０・４１１と目を覆わんばかりの数字が並ぶ。地元紙カリフォルニア・ポスト（電子版）は１１日（日本時間１２日）に「ドジャースの現在の不振は歴史的な３連覇を目指す上で大きな問題となっている」と題する記事の中で、活躍できていない