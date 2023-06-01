【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center スクウェア・エニックスは「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」（北米ファンフェス）にて、「FFXIV」Nintendo Switch 2版を8月に発売すると発表した。 Nintendo Switch 2版では、Nintend