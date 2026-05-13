漫画家・真島ヒロ氏が描く代表作『FAIRY TAIL』（フェアリーテイル）の新作が、短期集中連載で7月29日発売の『週刊少年マガジン』35号よりスタートすることが発表された。当初は8月5日発売号よりスタートすると告知していたが、マガジン編集部によると、速筆で知られる真島氏の原稿執筆スピードが想像以上だったため、少しでも早く読者に届けるべく、連載開始時期を異例の「当初のお知らせから【画像】真島ヒロの速筆は想像以上