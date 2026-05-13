値下がり基調ではあるが、暗雲が垂れ込めている。【もっと読む】足元ではコメ値下がりも新たな問題が…加工米が4万トン不足で日本酒業界もピンチJA全農などでつくる「米穀機構」がコメ取引関係者に行った4月の調査によると、今後3カ月のコメ価格の見通しを示す指数は、前月から1ポイント上昇し「28」だった。「100」に近づくほど高く、「0」に近づくほど安くなる見通しを示すもので分かれ目となる「50」を下回るのは7カ月連続