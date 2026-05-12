日本バスケットボール協会は12日、元職員による不適切な経費の取り扱いが判明したと発表した。2024〜25年に強化試合で海外チームを招いた際、当時担当だった職員が、相手国への「遠征補助費」の名目で計1400万円を不正に出金。この金を相手国には渡していなかった。既に退職した当該の職員は、全額を協会に返還した。昨年11月に元職員本人の申告と、関係者からの報告で発覚した。日本協会は対策本部を設置。「捜査当局とも連