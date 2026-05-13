日本の閣僚たちが入れ替わりで面会しました。片山財務相、赤沢経済産業相、茂木外相、そして高市首相が会った人物。それが、アメリカのベッセント財務長官です。日本政府がキーパーソンとする人物と何が話し合われたのでしょうか。■高市首相から米中会談について“要望”は…12日午前9時半前、財務省。あいさつをかわし…片山財務相「さっきまで高市早苗首相と話し合いをしていました」直前まで高市首相といたことを告げます。片