NHK安部みちこアナウンサー（48）が13日、同局放送の「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。「老害」というワードへの憤りを告白した。この日の番組は「老害」と呼ばれる言葉や現象へのさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保佳代子、村山由佳氏、ラランド・サーヤが意見を交わしたその冒頭、鈴木アナが「安部さんは『老害』という言葉に憤っている」と話題を振った