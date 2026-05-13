先着4万人にワールドシリーズのレプリカトロフィーを配布【MLB】ジャイアンツ 9ー3 ドジャース（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地でのジャイアンツ戦に敗れた。試合終盤には点差がつくと、満員だったはずのドジャースタジアムには空席が目立ち始めた。不甲斐ない試合内容に対し、地元メディアの実況や球団OBの解説者からは苦言を呈する声が上がっている。月曜日の夜にもかかわらず、ドジ