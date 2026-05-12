（左から）市村正親、篠原涼子 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

市村正親と篠原涼子が息子のTikTokにしれっと登場「最強のパパママ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 市村正親と元妻の篠原涼子が12日までに長男・市村優汰TikTokに登場した
  • 優汰のダンス中に両親が次々と「乱入」するというユニークな親子共演
  • 「これはアツい！！」「最強のパパママ」などと、大きな反響が寄せられた
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