【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１２日、食品医薬品局（ＦＤＡ）のマカリー長官の解任を自身のＳＮＳで明らかにした。米メディアによると、マカリー氏はフレーバー付き電子たばこの承認手続きや経口中絶薬の規制をめぐり、トランプ氏らと対立していた。電子たばこの承認手続きに関して、業界の主張を受けたトランプ政権は、フルーツ風味のフレーバー付き電子たばこの販売を認めるよう要請していたが、医学博士