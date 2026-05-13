けさ、山形県鶴岡市の漁港で高齢の男性が海に浮いているのが見つかりました。男性は地元の80代の漁師とみられ、引きあげられましたが、すでに心肺停止の状態だったということです。 【写真を見る】「海に男性が浮いている」米子漁港で高齢男性が心肺停止で見つかる近くの80代男性か（山形・鶴岡市） 消防によりますと、きょう午前6時50分ごろ、鶴岡市温海の米子漁港で、「海に男性が浮いている」などと近くの人から119番通報が