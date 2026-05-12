西日本シティ銀行（福岡市）の女性行員が支店執務室内の動画をＳＮＳに投稿して顧客情報が流出した問題で、同行の村上英之頭取は１２日の決算記者会見で、「多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。再発防止のため、従来は「原則禁止」としていた執務室などへの私有スマートフォンの持ち込みを、全面禁止にしたことを明らかにした。同行によると、動画では顧客７人の氏名が映っていたが、女性行員