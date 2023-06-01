今月6日に、名古屋市中区で18歳の男性がナイフのようなもので切りつけられるなどした殺人未遂事件で、14歳の男子中学生が逮捕されました。 【写真を見る】仲間と繁華街で男性をナイフで切り付けか 名古屋・栄の殺人未遂事件 フィリピン国籍の14歳男子中学生を逮捕 逃げたもう1人の行方追う 愛知県警中署 逮捕されたのは住居不定・フィリピン国籍の14歳の男子中学生です。 警察によりますと男子中学生は、今月6日の午後10時過ぎ