「2番・指名打者」で先発出場【MLB】Rソックス ー フィリーズ（日本時間13日・ボストン）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が12日（日本時間13日）、敵地でのレッドソックス戦に「2番・指名打者」で先発出場。5戦連発となる17号を放った。本塁打数は、メジャー単独トップとなり、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）に2本差とした。初回の第1打席でいきなり快音を響かせた。4球目の149キロを捉えると打球は右翼席最前列