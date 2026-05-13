映画『プラダを着た悪魔2』で、前作から続投したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラントの出演料が話題になっています。 3人そろって“約19億円”の出演料に 米Varietyによると、3人の出演料はそれぞれ1,250万ドル（約19億4,000万円）。さらに、興行収入に応じたボーナス契約も結ばれており、最終的には1人あたり2,000万ドル（約31億円）を超える可能性もあると報じられています。（1ドル