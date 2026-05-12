中山功太の告発により持ち上がった、サバンナ高橋茂雄による10年にわたるイジメ疑惑。現在は双方が和解したとされているが、騒動を受けて、高橋の“過去”に注目が集まっている。「じつは高橋さんは小学5年生の時に転校生からイジメを受け、『このまま公立中に進んだらまたいじめられる』と猛勉強したんですよ。普通の小学生では考えられない集中力で受験に打ち込み、私立・立命館中学校へ進学したそうです」（芸能記者）だが