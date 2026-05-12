埼玉の住宅街に!?ここ数年、年を追うごとに大きなニュースになっているクマの被害。４月に入ってからは冬眠明けのクマ「春グマ」の出没が全国で相次いでいる。５月７日には岩手県八幡平市で山菜採りに出かけたまま行方不明だった女性が心肺停止の状態で発見され、クマに襲われたとみられている。東京・池袋から急行で50分の埼玉県飯能市でも４月末にクマの目撃情報が相次いだ。4月20日午前０時45分ごろ、飯能市美杉台２丁目で、体