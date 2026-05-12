明日13日(水)も、気温が上がる午後は、大気の状態が不安定となるでしょう。中国・四国〜東北では山沿いだけでなく、平野部でも急な雨や落雷竜巻など突風に注意が必要です。東京都心など平野部でも、午後はゲリラ雷雨の可能性があるため、晴れていても天気の急変にご注意下さい。九州は13日朝にかけて雷雨に注意今日12日(火)は、広い範囲で晴れましたが、気温が上がる午後は大気の状態が不安定となり、本州では山沿いを中心に雨や