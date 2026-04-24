任天堂の商品・サービスの「サポート情報」を伝える公式「X」アカウントが4月24日、更新。ゲーム機などに内蔵されている、リチウムイオンバッテリーについて注意を促し、対策を伝えました。【画像】わ…ぁ…（泣）コチラが任天堂公式「困っちゃってる」Switchのイラストです！旧Switch、放置しちゃってる…？公式アカウントは、「ゲーム機などに内蔵されているリチウムイオンバッテリーは、あまり長い間、充電も使用もしてい