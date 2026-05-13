◇ア・リーグホワイトソックス6−5ロイヤルズ（2026年5月12日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が12日（日本時間13日）、ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数3三振、1四球に終わった。チームは逆転勝利を収め3連勝となった。これで三振数は通算63となり、現時点で両リーグ通じてトップ。本塁打でア・リーグ2位の15本塁打と存在感を際立たせているが、三振数も目立っている。「三振かホーム