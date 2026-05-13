衆院選の惨敗後も地方選で6連敗と、党勢衰退に歯止めがかからないれいわ新選組。凋落のきっかけは、カリスマとして君臨してきた山本太郎代表が、配下にいた「2人の男女」を見誤ったことだった。（前後編の前編）＊＊＊【写真】国会議員になりたてで初々しかった頃の大石晃子氏。“天敵の前国会議員”とガッツポーズを取るツーショット写真も「24人立候補中22人当選」の好条件ですら勝てず2月15日東京都日野市議選（定員24