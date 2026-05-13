サンコーは5月11日、「コードレス高圧ちょい洗浄機」(9,980円)を同社公式オンラインストア、各種ECサイトなどで発売した。「コードレス高圧ちょい洗浄機」(9,980円)同商品は、折りたたみ式ハンドルを採用したポータブル高圧洗浄機。折りたたみ時のサイズは幅76×奥行200×高さ120mmで、本体重量は930gの軽量設計となっている。バッテリー内蔵、USB Type-Cで充電するコードレス仕様で、約30分の連続稼働が可能(実作業目安)。「コー