東京海上日動火災保険は、自動車保険の保険料を10月から引き上げる方針を明らかにしました。平均で約6.5％引き上げるとしていて、過去2番目の上げ幅となります。物価高や賃金の上昇の影響で修理費が高騰していることが要因としています。東京海上日動火災は2026年1月にも保険料を引き上げていて、値上げの波は保険業界にも広がっています。