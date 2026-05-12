2026年5月9日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気ジャッジ企画に、ローソンが5年ぶりに参戦しました。従業員のイチ押し10品を、一流料理人が合格・不合格でジャッジする企画。7人中4人以上から合格の札が上がると、合格となります。今回の結果は、10品中9品が合格。そのうち7品が「満場一致合格」を獲得する大快挙。料理人全員をうならせたオリジナル商品の中には、暑