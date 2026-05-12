お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ごみとして大量の小銭が出てきたことがあり、衝撃を受けたことを明かした。ごみ清掃員としても活動している滝沢は捨てられた大量の小銭の画像を添付し「分別できていないごみの中からお金が出てくることがあります」と投稿。画像では大量の１円硬貨や外国の硬貨らしきものが写っている。続けて「最初は衝撃でしたが、逆にきちんと分別されたごみ