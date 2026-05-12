フリーアナウンサーでタレントの森香澄が「結婚したら幸せになれそうな男性芸能人」として俳優・藤木直人の名前を挙げ、収録中の見事な対応を絶賛する場面があった。【映像】森香澄が“結婚したい芸能人”を本気告白5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相