【STEINS;GATE RE:BOOT】 8月20日 発売予定 価格： 通常版（Nintendo Switch、PS5） 7,480円 通常版（Nintendo Switch 2） 8,580円 限定版（Nintendo Switch、PS5） 12,980円 限定版（Nintendo Switch 2） 14,080円 超限定版（Nintendo Switch、PS5） 34,980円 超限定版（Nintendo Switch 2） 36,080円 ダウンロード版