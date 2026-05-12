《全国から特別神領民の皆さんにお越しいただき、お木曳にご参加いただきました俳優の 斎藤工さん、ラグビー日本代表の 姫野和樹選手、モデルの紗栄子さん、そして小川町では鈴木おさむさんご夫妻をはじめ、多くの著名人の皆さんにもご参加いただきました》5月11日、Xにお木曳の熱気が伝わる写真とともに、こう投稿したのは三重県・伊勢市の鈴木健一市長。伊勢では5月9日から『第六十三回神宮式年遷宮お木曳行事』が行われて