4月支給分の給与明細を見て、「昇給したはずなのに、思ったより手取りが増えていない」と感じる人は少なくありません。額面の給与が増えても、実際の手取りは所得税や住民税、社会保険料などが差し引かれるため、昇給額がそのまま反映されるわけではありません。 さらに、昇給によって社会保険料や源泉徴収税額の計算区分が変わると、月給だけでなくボーナスの手取りにも影響することがあります。 本記事では