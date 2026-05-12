スペイン領テネリフェ島を出向するクルーズ船「MVホンディウス」（中央）＝11日（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介する「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出たクルーズ船を巡り、世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は12日に記者会見し、船の感染者は9人になったと発表した。ほか2人に感染の疑いがある。テドロス氏は「現時点では大規模な流行に発展する兆候はない」との見解