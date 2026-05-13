セルフ式スタンドで「一発アウト」になる行為とは？セルフサービスのガソリンスタンドを利用する際、利用者が自ら燃料を扱うため、安全に関する規則を遵守しなければなりません。一体どのような点に注意すればよいのでしょうか。【画像】「給油口」の意外な内部構造です！ 画像で見る（20枚）特に注意を要するのが、給油が自動で停止した後の「継ぎ足し給油」です。セルフ式では、燃料の吹きこぼれや引火のリスクを最小限