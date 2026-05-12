子役として活躍していた俳優・村山輝星（16）の成長した最新ショットが公開され、多くの反響が寄せられている。【映像】村山輝星「大きくなってびっくり」成長した現在の姿（複数カット）5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ with Orton』にレギュラー出演。その後は『au』のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス！』にも出演するなど、マルチに活動