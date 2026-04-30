【Evo Legends Live】 4月29日 開催 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） 2024年撮影 プロゲーマーのウメハラ選手は4月30日、自身の配信チャンネルにて競技選手としての現役続行を表明した。 ウメハラ選手は、4月29日に開催された格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE - DAIGO vs MENARD」（獣道）にて、MenaRD選手と「ストリートファイター6