ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本史上初めてペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦・木原ペアとは、結果的に同じシーズンでの引退となった。りくりゅうについては