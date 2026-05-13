過去の言動をめぐり謝罪したサバンナの高橋茂雄（49）の妻でタレントの清水みさと（34）が13日までに自身のXを更新。高橋の相方、八木真澄（51）の投稿や、高橋との過去の関係を告白した中山功太（45）の謝罪を引用した千鳥ノブ（46）の投稿をリポストする形で、騒動に初めてリアクションした。騒動は、「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者の中山がABEMA番組で、長年「いじめられていた」先輩芸人がいたことを匿名で告