中東情勢の緊迫化によるナフサの供給の影響が食品メーカーに広がっています。日清製粉ウェルナはパスタを束ねるテープを無地のものに切り替えます。【映像】ナフサ供給の影響が食品メーカーに広がる日清製粉ウェルナは、「マ・マースパゲティ」の結束部分のテープを無地に切り替えます。切り替え後の商品は来月にかけて市場に流通する見通しです。そばやそうめんに使われる結束テープも無地に切り替える方針です。理由に