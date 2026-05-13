俳優の杉本有美（37）が13日、自身のインスタグラムを更新。再婚と妊娠を報告した。【写真】ふっくらお腹で満面の笑み！再婚と妊娠を報告した杉本有美杉本は、ふっくらとしたお腹の写真とともに「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひと