Jリーグが公式SNSなどで紹介Jリーグで“意外な人物”が見せた神トラップが注目を集めている。5月9日に行われたJ2・J3百年構想リーグ第16節・AC長野パルセイロ対FC岐阜での一幕に、SNSのファンは「すぐに契約した方がいい」「うますぎる」と反応している。5月9日に行われた長野対岐阜の一戦で、その場面は起こった。1-1で迎えた後半36分、岐阜がCKからチャンスを作ると、ファーサイドのこぼれ球をFW川本梨誉が右足で狙ったが、D