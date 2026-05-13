アナウンサーの羽鳥慎一と岩田絵里奈が、13日放送の日本テレビ系バラエティ『千鳥かまいたちゴールデンアワー』「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」に出演。フリーに転身し、同じ事務所となった2人がまさかの告白でスタジオを驚かせる。【番組カット】京本大我も登場！早押しクイズに挑戦岩田といえば今年4月にフリーに転身。羽鳥と同じ事務所になったのだが、羽鳥はそのことを「ネットで知りました」とまさかの告白