2024年12月、地中海のスペイン沖で沈没したロシアの貨物船が、西側諸国の介入により沈没した可能性があると、米国CNN放送が12日（現地時間）、報じた。ロシアが北朝鮮側に原子力潜水艦（原潜）の原子炉技術を移転しようとするのを、米国など西側諸国が阻止しようとしたという分析だ。CNNによると、ロシアの貨物船「ウルサ・マヨール」は、サンクトペテルブルク港を出港してから12日後の2024年12月23日、スペイン沿岸から約100キロ