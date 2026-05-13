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「2週間ぶりの彼女」赤西仁が山田孝之とのツーショットを投稿し反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 赤西仁が13日にInstagramを更新し、山田孝之とのショットを披露した
  • 「2週間ぶりの彼女」とつづり、お酒を飲むツーショットを投稿
  • ファンからは「デート楽しそう」「彼女めっちゃ濃ゆい 笑笑」などの声が
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