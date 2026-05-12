“アレン様”ことタレント・アレンが12日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、少年院教育について持論を展開する場面があった。約2年間を少年院で過ごした過去を持つアレン様。番組でこの話題になると「本当に当時は社会に迷惑をかけたと思って。絶対に許せないことを自分はしてきた」と反省を口にする。「少年院で2年間の矯正を受けて、そのときの教育があるから、人への気配りはで