リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、「バラとアフタヌーンティー」を5月7日から6月30日まで提供する。スイーツはバラとミックスベリーのミニパフェ、バラとホワイトチョコのクリームガナッシュ、バラとライチのゼリー、バラといちごのムース、バラとピーチのパンナコッタなどバラの香りに果実やショコラを組み合わせた全8種。セイボリーはスモークサーモンのバラ仕立て、カニとファルファッレといくらのタルト