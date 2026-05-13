フランスで12日、世界三大映画祭の1つ「カンヌ国際映画祭」が開幕し、是枝裕和監督らがオープニングセレモニーに登場しました。今年で79回目を迎えたカンヌ国際映画祭が12日、開幕しました。オープニングセレモニーには、世界中から豪華な顔ぶれが集まり、俳優のデミ・ムーアさんのほか、最高賞「パルムドール」の受賞歴もある是枝裕和監督も参加し、レッドカーペットを歩きました。今回、注目されるのは、「パルムドール」を競う