2021年10月の結婚以降米ニューヨーク州弁護士・小室圭さんの妻で秋篠宮家の長女・小室眞子さんの極秘出産について言及した女性セブンの報道から1年。宮内庁はその後しばらくして、眞子さんに第一子が誕生したことを発表した。それ以降、改めて取りざたされるようになったのが「小室弁護士夫妻の一時帰国」だったが、現状はどうなっているのだろうか。【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシ