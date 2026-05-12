韓国では最近、芸能人の行動が「常識外れだ」として批判を集めている。迷惑行動に対し、「特権意識ではないか」との指摘も出ている状況だ。【画像】恥ずかしくない？43歳女優が深夜に騒音配信5月11日、女優キム・ビヌ（43）がTikTokのライブ配信を行う映像がSNSで拡散された。彼女はサングラスを身につけ、マイクを持ちながら音楽に合わせてダンスや歌を披露していた。問題となったのは、この配信が“午前1時”に行われていた点だ