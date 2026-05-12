タレントの山之内すず(24)が12日までに自身のインスタグラムを更新し、都内から徒歩で埼玉県日高市の加藤牧場を訪れたことを報告。健脚ぶりに驚きの声が挙がっている。 【写真】華奢なボディのどこにそんなチカラが…ホルスタインもびっくり!? 「都内から約40キロ程歩いて埼玉県日高市にある加藤牧場へ」とつづり、晴天の下、リュックを背負って歩く姿や牧場で動物たちと触れ合う姿を投稿。「沢山の牛さんをこんなにも近くで