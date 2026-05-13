NBAで初めて同性愛者であることを公表したジェーソン・コリンズ氏が脳腫瘍のため12日（日本時間13日）に死去したと、米スポーツ専門局ESPNが報じた。47歳だった。コリンズ氏は昨年11月、脳腫瘍の中で最も悪性度が高い（WHOグレード4）膠芽腫と診断されたとESPNに明かしていた。米国では承認されていない実験的治療を受けるためシンガポールへ渡航。今年2月にはNBAオールスターウイークエンドのイベントに参加し、母校スタンフ