ソフトバンクは13日、DeNAから2対1の交換トレードで獲得した山本祐大捕手（27）の入団会見を行った。背番号「39」のユニホームに袖を通した山本祐は「昨日、福岡に着いて西武戦含めてパ・リーグの試合をチェックした。しっかりホークスで活躍することを想像してきょうを迎えた。むちゃくちゃ寝ましたし、ワクワクしています」と話した。今季28試合に出場し1本塁打、8打点、打率・227。正捕手として活躍中の12日午前8時半に球