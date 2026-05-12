ガソリン価格の高騰が続くなか、高市早苗政権が打ち出す補助金政策に、経済学者の竹中平蔵氏が強い危機感を示した。「支持率を気にしたポピュリズムにしか見えない」「補助金という麻薬で国民の目をくらませている」。中東情勢の長期化、エネルギー危機、そして官邸機能の弱体化――。小泉政権や安倍晋三政権と比較しながら、高市政権の“決定的な弱点”を語った。 【画像】竹中氏が「高市内閣、優れたナンバ